В Краснодаре умерла хирург Алена Верди, изуродовавшая пациентов

Краснодар, 15 июня. Лжехирург Алена Верди, которая искалечила нескольких пациентов в Краснодаре, умерла, не приходя в сознание.

В начале лета женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации прессы, у нее обширный инсульт, мозг серьезно поражен. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Верди умерла 15 июня в 5.50, не приходя в сознание. Ее тело направлено на судмедэкспертизу», — пишет РЕН ТВ.

Верди стала известна на всю Россию после того, как вскрылась правда о «таланте» уродовать пациентов. Визиты к «доктору Франкенштейну» — так женщину окрестили в СМИ — плачевно закончились для многих ее клиентов, указал телеканал «360». Верди обвинили в незаконном оказании медицинских услуг, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Как выяснило следствие, все дипломы «врача» — подделка, у нее не было профильного образования для работы хирургом, напомнил «Царьград».

Первое заседание по делу краснодарского псевдохирурга должно было пройти в Ленинском районном суде в начале месяца, но из-за неявки подсудимой, слушания были перенесены. Женщина не дожила до заседания три дня — слушание было назначено на 18 июня.