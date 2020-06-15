Финансирование программы сельской ипотеки в России увеличат втрое в 2020 году

Москва, 15 июня. Программа льготной сельской ипотеки в России получит в нынешнем году еще два миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она обратила внимание на то, что программа крайне востребована. Спрос со стороны россиян в несколько раз превысил годовой план выдачи льготных кредитов. Поэтому объем финансирования решили увеличить втрое.

Вице-премьер объяснила, что выделение дополнительных средств позволит привлечь больше кредитных ресурсов и обеспечить комфортным жильем свыше 45 тысяч семей. Такая «живая» мера поддержки особенно важна на фоне пандемии коронавируса, отмечает «ФедералПресс».

«Программу следует рассматривать и как эффективную меру поддержки развития жилищного строительства, за которым ожидаемо может последовать оживление экономической активности на селе», — добавила она.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России. Он напомнил, что до конца 2020 года будет работать правительственная программа «6,5%», благодаря которой «ставки не просто упадут, а резко упадут».