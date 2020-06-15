Аналитик дал прогноз по курсу доллара на конец года

Москва, 15 июня. Курс доллара опустится до 66 рублей к концу 2020 года, если среднегодовая стоимость нефти составит около 50 долларов за баррель. Такой прогноз озвучил гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

«При средней цене на нефть по году около 50 долларов за баррель и наших оценках курса в 66 рублей за доллар на конец года дефицит составит около 5% ВВП», — сказал аналитик в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о дефиците бюджета России в текущем году.

В последний раз курс 66 рублей за доллар установился в начале марта 2020 года, напоминает «Вечерняя Москва». Однако после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+ и заявлений ряда стран о намерениях наращивать добычу нефти при стремительно падающем спросе цены на сырье на мировом рынке обрушились. Это привело к ослаблению рубля — во второй половине марта курс доллара составлял более 80 рублей.

Вскоре американская валюта начала постепенно снижаться, и в начале июня курс доллара составлял менее 70 рублей. Однако 11 июня на фоне падения цен на нефть курс снова поднялся, превысив показатель 70 рублей.

Что касается дефицита бюджета РФ, то прогноз Тищенко совпадает с данными Центробанка. Аналитики ЦБ сообщили, что в связи с пандемией коронавируса дефицит сотавит 5–6% ВВП, передает «Царьград».

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев рассказал, в какой валюте надежнее хранить деньги. Большую часть сбережений он посоветовал держать в долларах.