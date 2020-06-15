Шумная вписка в Петербурге закончилась смертью. ФАН-ТВ

Шумная вписка в Петербурге закончилась смертью. По версии следствия, бывший силовик Владимир Тесля убил молодого человека, с которым десять лет жил в одном доме.

Конфликты между жильцами ведомственного дома и группой подростков вспыхивали не раз. Жители часто жаловались, что молодежь ведет себя на редкость агрессивно: по ночам терроризирует соседей громкой музыкой, расписывает стены анархистскими лозунгами и регулярно выламывает входную дверь. Местные рассказали, что детей подначивал некий Артур.

«Как правило, все дети — несовершеннолетние. О чем он там с ними разговаривает — сложно выяснить. Позиционирует себя этот молодой человек то ли лидером движения, то ли входит в какое-то движение «Мы за жестокий мир». Что это значит — трудно сказать», — говорит жилец дома Юрий Яковлев.

Ответ на этот вопрос нашелся быстро: на последнем этаже, где живет Артур, валялся самодельный бонг из бутылки. Кроме того, жильцы показали места для закладок.

«Вот здесь вот контуры противопожарные, их откручивают и тут делают закладки <...> Но сейчас, слава богу, ничего нет. Видимо, все забрали», — показывает жилец дома Александр Иванов.

Со слов жильцов, Артур «уже был связан с криминалом, но по недоразумению избежал ответственности». Соседи подозревают, что он снова взялся за старое. По информации Федерального агентства новостей, в новогодние праздники 2020 года в одном из районов Петербурга угнали авто. Как сообщил источник в правоохранительных органах, позднее автомобиль задержали сотрудники ДПС. За рулем находился нетрезвый мужчина, имя, фамилия и день рождения которого совпадают с данными Артура. Журналисты ФАН нашли страницу мужчины в социальной сети. В ту ночь он опубликовал видео с медосвидетельствования. Жильцы опознали в человеке на видео того самого Артура, который регулярно устраивал шумные вечеринки.

«Оттуда выходит молодежь крайне агрессивная, злобная, дерзкая», — жалуется Юрий Яковлев.

Все это и привело к трагедии, которая случилась ночью 7 июня в Лыжном переулке. Около 12 часов ночи компания из 10-12 человек шумно веселилась в квартире Артура. Об этом говорят и подростки, находившиеся в тот момент в помещении, так и соседи, которым мешал шум. Несколько раз детей просили быть потише. Ответом был лишь нарастающий грохот.

«Музыка громкая. Это могут подтвердить все соседи не только на площадке, но и выше проживающие соседи. Ночью стучат — предупреждают его, чтобы прекратил. А он, наоборот, издевается и громче музыку врубает» — возмущается сосед Артура Сергей Чуркин.

В ту роковую ночь Артур снова устроил шумную вечеринку.

«Меня позвала подруга. Сначала было мало людей на квартире, потом начали подходить еще люди, там всех звали, кто мог прийти. Вообще мы выпивали. У нас было две бутылки водки и все. Сначала мне не понравилось, что хозяин квартиры неадекватный какой-то. Начал запугивать всех. По крайней мере, меня он точно запугивал, потому что я боялась», — вспоминает подруга погибшего Евгения.

К двум часам ночи подростки продолжили веселье на детской площадке. Соседи жаловались на то, что проснулись от их криков.

«Вышел один из жильцов, чтобы утихомирить всю эту молодежь, которая ведет себя неадекватно, и вмешался. Случилась драка, они сбили его с ног, попинали его, а потом разбежались», — описывает случившееся Юрий Яковлев.

Как разворачивались события, можно увидеть на записях камер видеонаблюдения. Никита — один из подростков — первым атаковал бывшего силовика, избив его ногами по голове. Кульминация наступила в лифте: не исключено, что в этот момент мужчина находился в состоянии аффекта.

«Мы подошли сюда, нас женщина этого мужчины не впускала в подъезд. Мы уже знали, что там потасовка происходит. Через минут пять [Никита] выходит, точнее, его выкидывает вот этот мужчина. Он падает. Он истекал кровью», — говорит друг погибшего Ефим Нилов.

Вскоре после стычки мальчик умер. Сейчас Владимир Тесля находится под арестом. Его обвиняют в умышленном убийстве.