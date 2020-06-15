Посла Чехии вызвали в МИД РФ из-за дипломатического скандала

Москва, 15 июня. Посол Чехии в Москве вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом, сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В МИД вызван посол Чехии», — приводит РИА Новости слова своего источника.

Весной издание Respekt сообщило, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждают журналисты, отравить политиков, причастных к сносу памятника маршалу Ивану Коневу, и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова, отметил Infox.ru.

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что решение о высылке двух российских дипломатов связано с историей о якобы ввозе в республику яда рицина, указал НСН.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что заявления чешской прессы схожи с очередной уткой. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на отсутствие доказательств того, что Москвы пыталась кого-то отравить.

В достоверности информации чешской прессы также усомнились и политики республики. В частности, президент Чехии Милош Земан и первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.