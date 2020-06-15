Неизвестный в Волгограде исполосовал ножом иностранного студента-медика

Волгоград, 15 июня. Молодого студента-иностранца зарезали в Волгограде, сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Убийство произошло ночью 13 июня в центре города. По данным следствия, 17-летний студент-медик накануне гибели был в гостях. Он возвращался в общежитие ночью, когда на него напал неизвестный.

Злоумышленник нанес иностранцу множественные ранения. Пострадавший скончался на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Они изучают видео с камер наблюдения, установленных рядом с местом, где было совершено преступление. Информации о гражданстве погибшего нет.

Ранее сообщалось, что в Москве было найдено обнаженное тело гражданки Кубы. На погибшей были найдены следы удушения.