Захарова ответила главе МИД Украины, назвавшему паспорта для Донбасса «филькиной грамотой»

Москва, 15 июня. Российские паспорта для жителей Донецкой и Луганской народных республик стали историческим свидетельством ответа Донбасса Киеву. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российские паспорта для жителей Донбасса «филькиной грамотой». Захарова ответила на выпад министра, напомнив о некоторых исторических фактах.

По ее словам, «филькиной грамотой» царь Иван Грозный называл обличительные письма Митрополита Филиппа II о зверствах опричников, а убитый Малютой Скуратовым митрополит теперь почитается как святитель Филипп Московский.

Таким образом, паспорта для ДНР и ЛНР «не так просты, как кажутся», заметила Захарова. Документы позволили их обладателям свободно пересекать границу с Россией в период действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, указала она.

«Стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима. Мощно Дмитрий Иванович сравнил, конечно. Главное, не останавливаться», — заключила дипломат.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донбасса. Российский лидер отметил, что такой шаг был предпринят исходя из гуманитарных соображений и направлен на защиту прав жителей ДНР и ЛНР. Возможностью получить российское гражданство воспользовались уже более 200 тысяч человек.

На Украине с 2014 года идет гражданская война. В тот год ДНР и ЛНР не приняли итогов Майдана и потребовали независимости. В ответ новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота, развернуло против них военную кампанию.