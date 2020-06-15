Главу Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене

Санкт-Петербург, 15 июня. Президент Арктической академии наук в Петербурге Валерий Митько обвиняется в государственной измене. Об этом рассказал адвокат ученого Иван Павлов.

В феврале этого года Дзержинский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения. В настоящее время Митько находится под домашним арестом — 5 июня его срок был продлен до 10 октября.

Обвинение считает, что 78-летний ученый передал секретные данные китайским спецслужбам во время поездки в республику, сообщил адвокат.

Отмечается, что российский ученый свою вину не признает. По словам адвоката, Митько брал в поездку материалы, которые касаются только его научной и преподавательской деятельности.

«Мы недавно вошли в это дело, сейчас знакомимся с материалами и обстоятельствами. У самого ученого и его жены есть подписка о неразглашении», — приводит РИА Новости слова Павлова.

Согласно информации, опубликованной на сайте ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, Митько является капитаном первого ранга в запасе. Ученый возглавляет Арктическую общественную академию наук Санкт-Петербурга.