Вирусолог Альтштейн объяснил, почему вторую волну COVID-19 ждут осенью

Угроза заражения COVID-19 в России будет сохраняться еще долгое время, но с некоторыми спадами. Об этом заявил российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что Штаты в связи с пандемией COVID-19 могут вернуться к «нормальной жизни» только через год. Вирус, по мнению специалистов, может проходить несколько циклов: уходить и возвращаться.

Вирусолог Анатолий Альтштейн отчасти согласен с американским коллегой. В комментарии ФАН он рассказал, когда возвращения к «нормальной жизни» можно ожидать в России.

«Вообще полного возвращения к нормальной жизни не будет, наверное, довольно долго. Тут я согласен с американским ученым. В своих комментариях я иногда говорил, что нам предстоят год, два или три, пока этот вирус от нас «не отцепится». Другое дело, что все-таки будут спады. Думаю, что к концу месяца — в начале августа, наверное, — у нас ситуация более или менее нормализуется, но ненадолго. Скорее всего, осенью опять начнется волна», — прогнозирует Анатолий Альтштейн.

Сейчас прогноз американцев на возвращение к «доковидной» жизни через год звучит слишком оптимистично. По мнению вирусолога, SARS-CoV-2 еще долго будет сохраняться в популяции.

«Думаю, что год, который назвали американцы — это очень оптимистический прогноз. Другое дело, что вирус может ослабляться, дать меньшую летальность. В таком случае нам придется с ним уже мириться. Мы не будем тогда на него реагировать так сильно, как реагировали в течение этой волны. Но в течение второй волны, думаю, реакция будет достаточно сильной. Постепенно вирус приспособится к человеку, а человек — к вирусу, патогенное его действие снизится, и постепенно все вернется на круги своя. Но, боюсь, что года здесь недостаточно», — считает Анатолий Альтштейн.

Специалисты прогнозируют вторую волну COVID-19 уже осенью 2020 года. Анатолий Альтштейн объяснил, с чем связано волновое возвращение коронавирусной инфекции.

«Эти волны зависят от нескольких причин. От биологических: от того, что с вирусом происходит. От климатических: погодные условия оказывают влияние. Лето — довольно благоприятный период для снижения эпидемии, а осень — менее благоприятный. И, конечно, большое влияние оказывает отношение населения: когда происходит спад, люди расслабляются. С вирусом тоже происходят изменения. С моей точки зрения, они должны происходить в более мягкую сторону, но заразительность COVID-19 никуда не денется — она будет укрепляться, и вирус будет распространяться», — сказал Анатолий Альтштейн.

Будут ли в России вводить ограничения из-за второй волны COVID-19, и насколько жесткими они станут, — сейчас прогнозировать сложно.