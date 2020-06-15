У православных начался Петров пост 2020: сколько длится, как соблюдать, приметы и суеверия

У православных верующих начался Петров пост, который каждый год имеет разную продолжительность (в зависимости от даты Пасхи и, соответственно, Троицы). В 2020 году Петров пост достаточно продолжительный — 27 дней.

Петров пост начался в понедельник, 15 июня, и завершится в субботу, 11 июля, накануне Дня Петра и Павла (память этих апостолов Русская православная церковь чтит 12 июля). Полное расписание Петрова поста и календарь питания по дням приводит Федеральное агентство новостей.

Правила Петрова поста

Напомним некоторые базовые вещи относительно поста вообще и Петрова поста в частности.

Первое: пост — не диета. Воздержание — это способ очиститься духовно и телесно, чтобы доказать свою связь с Христом. Это подтверждает история Петрова поста, который также называют Апостольским. Апостолы очищали дух и тело молитвой и постом перед началом проповеди учения Христова.

Второе: к посту нужно подходить разумно. Следует избегать крайностей, особенно тем, кто постится впервые. Кроме того, нужно помнить, что 2020 год — особый. Всем выпало тяжелое испытание — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому тем, чье здоровое ослаблено, особенного людям, переболевшим COVID-19, к посту нужно подходить с осторожностью, советоваться не только с духовником, но и с врачом.

Это же касается и поста для детей. Возможно, пост для ребенка, особенно маленького, должен быть скорее духовным, чем состоящим из строгих ограничений в питании.

Третье: что можно и нельзя есть. Пост предусматривает полный отказ от мясной и молочной пищи, а также яиц и блюд из них. Однако большую часть Петрова поста можно есть рыбу и морепродукты. Этим стоит воспользоваться, чтобы не было белкового голодания. Рыба позволит достаточно спокойно перенести отказ от мясных продуктов.

Что касается молочного, тут нужно подходить разумно. Маленьким детям, кормящим и беременным женщинам, пожилым, больным желательно не отказываться на месяц от молочных продуктов, так считают врачи.

Но в любом случае взрослый дееспособный человек принимает решение в этом вопросе самостоятельно; что касается несовершеннолетних, за них решение (и то до определенного возраста) могут принять их законные представители. Голос врача и духовника тут носит, как говорится, совещательный характер.

Это же касается интимной жизни супругов: взрослые дееспособные люди сами в состоянии дать себе совет, как им решить этот вопрос во благо семьи. Совет духовника может быть нелишним, но не определяющим.

Особенности Петрова поста: приметы и суеверия

Про летние посты на Руси говорили:

«Петровка — голодовка, Успенка — лакомка».

Это означало, что Петров пост, который выпадает на начало лета, переносится тяжело, поскольку урожай еще не собран, а вот Успенский пост в конце лета позволяет вдоволь наедаться свежими овощами и фруктами.

Сегодня это не так: прилавки ломятся от свежих овощей, фруктов, ягод, которые вызревают в России и которые везут нам со всего мира. Этим стоит воспользоваться, чтобы питаться в пост максимально полезно и разнообразно.

С Петровым постом связано много народных традиций, примет и, скажем прямо, суеверий.

По традиции не стоит в это время заключать брак и даже договариваться о свадьбе, это связано с тем, что в посты не проводятся венчания. Согласно суеверию, нарушившим запрет на семейное счастье рассчитывать не стоит.

В пост категорически запрещалось гадать и ворожить, впрочем, церковь в принципе не одобряет эти забавы, считая их пережитком язычества.

На Руси порицали тех, кто в пост устраивал посиделки, шумные застолья и так далее. Вообще алкоголь во время Петрова поста под запретом, за исключением выходных дней и праздника Рождество Иоанна Предтечи (вторник, 7 июля), когда взрослым можно выпить немного вина.

Также, согласно народному суеверию, считается, что в Петров пост нельзя стричься, а то волосы будут выпадать и сечься.

Во время поста люди старались не давать и не брать в долг деньги, это считалось к безденежью.

Женское рукоделие тоже не поощрялось, иначе, согласно суеверию, «счастье зашьешь». Если что-то обязательно надо было зашить, брали в рот нитку, это считалось «оберегом» от неприятных последствий.

Также в Петров пост старались не отправляться в дальние путешествия, что при нынешней эпидемиологической ситуации вполне разумно.

Следовать или нет приметам, как поститься и как приобщать к этому детей, естественно, каждый человек должен решать самостоятельно, опираясь на советы медиков, духовника, но — в первую очередь — руководствуясь здравым смыслом.