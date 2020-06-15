Минздрав Украины признал рекордный прирост случаев заражения коронавирусом

Киев, 15 июня. Специалисты на Украине пятые сутки фиксируют рекордное количество новых случаев коронавируса, констатировал глава местного Минздрава Максим Степанов.

По его словам, за минувшие сутки заболели еще 656 человек, 171 пациент выздоровел, 12 скончались.

«Мы видим, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом у нас последние пять дней на уровне больше 650. Один из дней у нас было 753 случая. Мы ставим рекорды по заболеваемости», — признал министр.

Степанов на фоне такого прироста случаев заражения призвал граждан «не путать смягчение карантина с его отменой». По его словам, за прошедший день больше всего случаев COVID-19 выявили во Львовской области — 136, в Закарпатской — 48 и в Киеве — 53.

В целом, по последним данным, на Украине зафиксировано более 31 тысячи случаев коронавируса, в том числе 901 летальный. Выздоровели около 14 тысяч пациентов.

Вспышка COVID-19 произошла и в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Заболели вице-премьер Алексей Резников и советник главы государства Руслан Демченко. Сам Зеленский вынужден был перейти на особый режим работы после того, как у его супруги Елены выявили коронавирусную инфекцию.

Президент недавно признался, что хотел специально заболеть коронавирусом. Так он планировал показать, что пневмония нового типа — «это не чума».