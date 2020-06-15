Британский генерал предложил спасать ВС страны с помощью «роботов-убийц»

Лондон, 15 июня. Британские вооруженные силы безнадежно отстали от России и Китая, поэтому помочь Великобритании в данном вопросе смогут только искусственный интеллект и созданные на его основе летальные вооружения. Об этом заявил бывший глава Межвидового командования войск Соединенного королевства генерал Ричард Бэрронс во время конференции, посвященной этическим аспектам применения роботизированных летальных вооружений пишет The Daily Express.

Бэрронс отметил, что Россия и Китай уже разработали и развернули ракетные комплексы, которые привели к устареванию даже самых дорогих британских платформ. Среди российского вооружения британский генерал выделил ЗРК С-400, «Искандеры», а также крылатые ракеты Х-101, способные долететь от РФ до Лондона всего за 19 минут.

«Россия вновь проявила себя уверенным и агрессивным оппонентом как в военном плане, так и в киберпространстве. Британия отстала от государств-конкурентов и не смогла угнаться за развитием российских и китайских военных технологий», — цитирует Бэрронса «ИноТВ».

Генерал уверен, что искусственный интеллект должен стать главным фактором модернизации британских ВС. Именно на основе ИИ впоследствии можно создать так называемых «роботов-убийц». При этом, как пишет The Daily Express, пока в Великобритании действует жесткое правило: решение об открытии огня принимает человек, а не машина. Однако, по мнению Бэрронса, британские власти забыли, что Россия, Китай и Иран, скорее всего, следовать данному принципу не станут.

«Я ни в коем случае не выступаю за роботизированные средства массового уничтожения — войн в стиле фильма «Терминатор» у нас не будет. Речь о комбинации платформ, некоторые из которых удаленно управляются людьми, а некоторые автономны», — пояснил генерал.

В заключении Бэрронс отметил, что искусственный интеллект и робототехника смогут создать революцию в британских ВС и изменить их облик.