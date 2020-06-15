Смерть Жанны Фриске и лечение онкологических заболеваний обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 15 июня, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут прямой эфир на тему «Пять лет со дня смерти Жанны Фриске. Как лечат онкологические заболевания в России сегодня».

Певица Жанна Фриске узнала о своей болезни во время беременности в 2013 году. С января 2014 года она находилась на лечении в Нью-Йорке. Далее лечение продолжалось в Латвии, Китае и России. На 24 января 2014 года на лечение Фриске было собрано 66 447 800 рублей. Несмотря на все старания врачей, спасти Жанну Фриске не удалось. Уже после смерти певицы в январе 2016 года стало известно, что более 20 млн рублей, перечисленных «Русфондом» на лечение Фриске, были похищены.

В рамках нашего эфира мы обсудим, возможно ли без больших денег вылечить онкологию?

Где эффективнее лечение — в России или за границей?

Почему для лечения часто требуется помощь благотворительных фондов?

Удается ли собирать деньги на лечение взрослых и пожилых людей?

Удастся ли человечеству победить онкологические заболевания?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — генетики, врачи, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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