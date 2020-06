Племянница Трампа раскроет «шокирующие и непристойные» факты о нем

Вашингтон, 15 июня. Племянница президента США Дональда Трампа Мэри в августе опубликует книгу. В ней она расскажет, как передала The New York Times информацию, использованную газетой в материале о налогах политика.

Книга, получившая название «Слишком много и никогда не хватает» (Too Much And Never Enough) поступит в продажу 11 августа — примерно за три месяца до президентских выборов в США. 55-летняя Мэри Трамп раскроет «шокирующие и непристойные» факты о своем дяде.

Племянница 45-го президента США стала главным источником информации для журналистского расследования The New York Times, которое было удостоено Пулитцеровской премии. Она предоставила журналистам налоговые декларации главы Белого дома и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи.

В книгу войдет разговор женщины с сестрой президента, отставным федеральным судьей Мэриэнн Трамп-Бэрри. Она «поделится сокровенными мыслями» и подвергнет критике своего брата.

Кроме того, племянница собирается обвинить президента в причастности к смерти ее отца Фреда Трампа — младшего, который скончался в 1981 году после сердечного приступа. По ее мнению, нынешний глава Белого дома не уделял ему необходимого внимания.

Напомним, что Трамп регулярно подвергает критике газету The New York Times. Так, в августе 2019 года глава Белого дома заявил, что американская журналистика достигла «нового дна», превратившись в «машину пропаганды Демократической партии США». The New York Times он назвал провальной газетой. Трамп утверждает, что издание активно распространяет фейки.