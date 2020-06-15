Глава МИД Украины заявил о «держащихся на ИВЛ» Минских соглашениях

Киев, 15 июня. Минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе еще не умер и держится на «аппарате искусственной вентиляции легких». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я бы сказал, «Минск» не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор», — отметил украинский министр в интервью изданию «Укринформ».

Как утверждает Кулеба, Киев не нарушал Минские соглашения, а все партнеры Украины видят ее «конструктивную» деятельность в данном вопросе. Глава МИД Украины также сообщил, что Киев намерен использовать «наступательную активную дипломатию».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах контактных групп в Минске, а также во время саммитов в «нормандском формате».

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Минские соглашения «никчемны», если рассматривать их с юридической точки зрения. При этом Резников считает, что Минск — это единственная площадка, с помощью которой можно урегулировать внутриукраинский конфликт.