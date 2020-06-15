Роскачество объяснило, как уберечься от укусов клещей

Москва, 15 июня. Пик активности клещей приходится на июнь, их укусы могут привести к печальным последствиям, например тяжелым вирусным заболеваниям. Об этом предупредило Роскачество и объяснило, как уберечь себя и близких от опасности.

Эксперты указали, что снять клеща лучше в травматологическом пункте, но можно и самостоятельно — пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами. Насекомое нужно захватывать осторожно и ближе к ротовому аппарату, а пинцет держать строго перпендикулярно поверхности кожи. После захвата тело клеща необходимо повернуть вокруг оси и извлечь, место укуса продезинфицировать, а черную точку на нем обработать йодом.

В Роскачестве напомнили, что не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские учреждения может быть проведена серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Удалить клещей с одежды можно посредством клейкой ленты. Насекомые не любят жару, они особенно активы после дождя — им нужны тепло и высокая влажность.

«Если вы выбрали себе место для отдыха, проведите по траве белой простыней и посмотрите, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку», — рассказала глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

Эксперты посоветовали надевать светлую одежду, на которой лучше видно насекомых. Использовать антиклещевые спреи или лосьоны.

Украинский доктор Евгений Комаровский ранее порекомендовал для лесных прогулок надевать высокие резиновые сапоги, одежду с длинными рукавами и головной убор. При этом брюки, по его словам, следует заправить в носки, а также прикрыть шею.

Тем временем Роскачество в преддверии сезона шашлыков предупредило об опасности некоторых продуктов. Как пишет «Царьград», небезопасными эксперты назвали свиной шашлык, глазированные ванильные сырки, коньяк, творог, сливочное масло 82,5% жирности и икру лососевых.