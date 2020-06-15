Онколог раскрыла неожиданную причину тяги к сладкому

Москва, 15 июня. Желание съесть что-нибудь сладкое возникает у людей из-за бактерий, находящихся в кишечнике. Об этом рассказала на своей странице в Instagram онколог-проктолог Елена Смирнова.

«Оказывается, бактерии в нашем кишечнике манипулируют нашим пищевым поведением», — раскрыла неожиданную причину тяги к сладкому врач.

В своем посте Смирнова сослалась на работу ученых из университетов Сан-Франциско, Аризоны и Нью-Мексико. По словам онколога, руководитель исследования доктор Афина Актипис сообщила, что кишечные бактерии реагируют на прием пищи и могут «награждать» человека химически, улучшая его настроение и самочувствие.

Смирнова пояснила, что некоторые патогенные бактерии размножаются за счет сладкого, а затем начинают «просить» еще больше. Чтобы побороть зависимость от сладостей, онколог рекомендовала изменить рацион и для начала отказаться от этого вида пищи хотя бы на 24 часа, передает «Царьград». Как пояснила врач, в этом случае число бактерий, из-за которых хочется есть сладкое, начнет сокращаться. При этом Смирнова отметила, что иногда все же можно себя побаловать, и поделилась с подписчиками полезным рецептом корзиночек с творогом.

Ранее диетологи назвали сладости, которые полезны при похудении. Эксперты рекомендовали включить в рацион яблочный пирог и темный шоколад.