Онколог раскрыла неожиданную причину тяги к сладкому

Москва, 15 июня. Желание съесть что-нибудь сладкое возникает у людей из-за бактерий, находящихся в кишечнике. Об этом рассказала на своей странице в Instagram онколог-проктолог Елена Смирнова.
«Оказывается, бактерии в нашем кишечнике манипулируют нашим пищевым поведением», — раскрыла неожиданную причину тяги к сладкому врач.
В своем посте Смирнова сослалась на работу ученых из университетов Сан-Франциско, Аризоны и Нью-Мексико. По словам онколога, руководитель исследования доктор Афина Актипис сообщила, что кишечные бактерии реагируют на прием пищи и могут «награждать» человека химически, улучшая его настроение и самочувствие.
Смирнова пояснила, что некоторые патогенные бактерии размножаются за счет сладкого, а затем начинают «просить» еще больше. Чтобы побороть зависимость от сладостей, онколог рекомендовала изменить рацион и для начала отказаться от этого вида пищи хотя бы на 24 часа, передает «Царьград». Как пояснила врач, в этом случае число бактерий, из-за которых хочется есть сладкое, начнет сокращаться. При этом Смирнова отметила, что иногда все же можно себя побаловать, и поделилась с подписчиками полезным рецептом корзиночек с творогом.
Всегда подозревали, что кто-то другой несет ответственность за вашу тягу к сладкому, жирному, фастфуду? ⠀ Теперь все прояснилось. Команда учёных из университетов Сан-Франциско, Аризоны и Нью-Мексико провела исследования. Оказывается, бактерии в нашем кишечнике манипулируют нашим пищевым поведением. ⠀ Руководитель исследования, доктор ????⚕️️️️️️️️️️️️️️️️Афина Актипис, пояснила: «В ответ на приём пищи, кишечные бактерии могут заставить нас чувствовать себя плохо, „выпустив“ токсины. Или „наградить“ химически, улучшив настроение и самочувствие». ⠀ ➡️ Получив такой «привет из кишечника», мы хватаемся за все, что «не приколочено» А обычно «не приколочено»: ????жирное (за это отвечают одни бактерии) ????и сладкое (за это отвечают другие) Далее, все идет по кругу: на сладкой пище патогенные бактерии размножаются, продолжают «просить» ее все больше и больше. В итоге сладостей нам хочется все больше и больше… Знакомо? ⠀ ????⚕️️️️️Как избавиться от влияния коварных бактерий? Учёные считают, что не всё потеряно. Надо просто изменить свою диету и перемены наступят в течение 24 часов: не получая требуемых веществ для роста, популяция «фастфуд-бактерий» начнет сокращаться. ⠀ Другими словами, надо перетерпеть и перестать есть сладости хотя бы на сутки???? Слабо сутки продержаться? Но иногда все-таки можно себя побаловать ???? Поэтому, держите вкусный и полезный рецепт в карусели поста — КОРЗИНОЧКИ С ТВОРОГОМ. ⠀ А вы сладкоежка или «мясоед»? Какие рецепты вам интереснее? _________________________ ☝️Кстати, эта же команда изучает бактерии с целью профилактики раковых заболеваний: существуют предварительные данные, что некоторые виды бактерий напрямую влияют на эволюцию опухолей. Буду держать вас в курсе интересных новостей????
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