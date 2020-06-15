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Именологи назвали мужские имена, которые «отталкивают» деньги

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Именологи назвали мужские имена, которые «отталкивают» деньги

Москва, 15 июня. Именологи рассказали, как не стоит называть мальчиков, чтобы не оттолкнуть от них денежную энергию. Именологи убеждены, что способность притягивать к себе финансы изначально закладывается в имени человека.

Они утверждают, что мальчики с именем Степан вырастают мастерами на все руки. Физический труд — стихия носителя данного имени. Однако «золотые руки» не приносят большого дохода мужчинам по имени Степан.

Люди с именем Константин обладают незаурядными творческими способностями и при этом охотно берутся за рутинную офисную работу. Именологи отмечают, что излишняя склонность к самопожертвованию мешает Константинам зарабатывать солидные суммы.

Глеб — любитель гулять на широкую ногу. Тяга к веселью не позволяет носителям этого имени копить деньги и фокусироваться на карьерном росте.

Мужчины с именем Арсений, наоборот, слишком бережливы. Они с трудом зарабатывают, поэтому часто ущемляют себя в тратах. Арсении быстро привыкают к скромной жизни и не стремятся улучшать свое финансовое положение.

Проблемы с планированием бюджета наблюдаются у Вадимов. Они часто тратят деньги впустую и залезают в долги. Они стремятся работать только на себя, что часто препятствует их финансовому развитию.

Ранее издание Businessman.ru называло «денежные» имена для мужчин, и для женщин. В топ-10 имен, притягивающих деньги, вошли: Александр, Владимир, Константин, Виктор, Роман, Ирина, Марина, Виктория, Наталья и Татьяна.

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Источник: 5-tv.ru
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