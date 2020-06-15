Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии коронавируса

Москва, 15 июня. Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сферах спорта, культуры, организации досуга и развлечений больше всех в апреле и мае 2020 года сократили расходы на заработные платы — на 63%. Такой вывод следует из результатов исследования банка «Точка».

Работники малых и средних компаний, занятых в сфере образования, стали получать меньше на 40%. При этом расходы на выплату заработных плат у предприятий, работающих в сфере здравоохранения, например у стоматологий и частных клиник, снижаются уже на протяжении трех месяцев: в марте — 38%, в апреле — 14%, а в мае — 30%.

У сотрудников строительных компаний зарплаты поначалу выросли на 25%, а затем снизились на 26%. В логистической сфере уровень выплат стабилизировался на уровне апреля. Тогда падение составило 12%, в мае — 1%.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года, оттуда вирус стремительно распространился по миру и нанес серьезный удар по экономике. Зафиксировано, по последним данным, более семи миллионов случаев заболевания и свыше 430 тысяч смертей. Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию пандемией.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план восстановления экономики после пандемии коронавируса. Его реализация предполагает три этапа, а стоимость достигает пяти триллионов рублей.