Специалисты сообщили о рекордном росте продаж дезинфицирующих средств в России

Москва, 15 июня. Продажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100% за период изоляции. О рекордном росте спроса сообщили специалисты компании «Такском».

Эксперты проанализировали свыше 18 миллиардов кассовых чеков с марта по июнь 2020 года и сравнили данные с аналогичным периодом прошлого года. 1100% составил рост продаж дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов. Кроме того, эксперты отметили, что цена товаров из данной категории увеличилась на 2%.

По сравнению с 2019 годом, в России на 264% выросли продажи антисептиков для кожи, передает RT. Примечательно, что средняя стоимость таких товаров снизилась на 19%.

Также специалисты «Такскома» зафиксировали рост продаж средств индивидуальной защиты. С марта по июнь продажи масок выросли на 150%, а перчаток — на 63%. Пик спроса на эти товары пришелся на май. Кроме того, увеличилась стоимость средств индивидуальной защиты. Так, по сравнению с прошлым годом, маски подорожали на 8%, а перчатки — на 16%.

Ранее заслуженный врач РФ, сенатор Татьяна Кусайко рассказала, как правильно использовать маски и перчатки, чтобы защититься от коронавируса. Она отметила, что ношение перчаток в общественных местах позволяет уберечь кожу рук от частой обработки антисептиками. Также Кусайко напомнила, что одноразовую маску нужно менять каждые два часа.