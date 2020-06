Наталия Орейро подала документы на российское гражданство

Москва, 15 июня. Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Однажды я пошла в посольство (РФ в Аргентине. — прим. ФАН) по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь», — говорит латиноамериканская артистка.

По словам актрисы, все необходимые бумаги уже находятся на рассмотрении. Орейро говорит, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе «Вечерний Ургант».

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — говорит звезда.

Напомним, что Наталия Орейро родилась в Уругвае. В 16 лет она переехала в Аргентину, где ее карьера пошла резко пошла вверх. Мировую известность она обрела благодаря сериалу «Дикий ангел», где она сыграла одну из главных ролей. Наталия Орейро впервые посетила Москву в 2001 году. По ее словам, она сразу почувствовала духовную связь с Россией. С тех латиноамериканская звезда регулярно приезжать в Россию с гастролями, где у нее сформировалась огромная фан-база.

Осенью 2018 года певица записала клип на свою новую песню под названием To Russia with Love («В Россию с любовью») в подмосковной Балашихе. В клипе звезда примерила кокошник и заговорила по-русски. Также Наталья Орейро исполняла песню к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году. Песня United by Love («Объединенные любовью») исполнена на трех языках: английском, испанском и русском.