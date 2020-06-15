Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать после пандемии

Москва, 15 июня. После снятия всех ограничений, введенных из-за коронавируса, россияне в среднем хотели бы получать 74 тысячи рублей в месяц на руки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в июне сервисом «Работа.ру».

Участниками опроса стали 4,9 тысячи пользователей сервиса старше 18 лет. Аналогичное исследование «Работа.ру» проводила в январе, тогда средний размер желаемой зарплаты составлял 92 тысячи рублей в месяц. Таким образом, зарплата, которую хотели бы получать жители РФ, снизилась на 20%, передает РБК.

Согласно данным опроса, зарплатные ожидания россиян различаются в зависимости от пола, а также региона проживания. Например, мужчины в среднем по стране хотели бы зарабатывать 86 тысяч рублей в месяц, а женщины — 61 тысячу рублей, пишет «ФедералПресс». Участники опроса, проживающие в Москве, в среднем считают идеальной заплату 82 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге после пандемии в месяц хотят зарабатывать 72 тысячи.

Кроме того, 21% респондентов указали, что мечтают о зарплате в 100 тысяч рублей. 27% опрошенных хотели бы получать от 30 до 50 тысяч рублей, а 29% респондентов — от 50 до 70 тысяч рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда после пандемии коронавируса стабилизируется. Он также отметил, что власти продолжат помогать гражданам, лишившимся работы из-за эпидемии.