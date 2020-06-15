Призывникам разрешат проходить альтернативную службу при главном храме Минобороны РФ

Москва, 15 июня. Призывникам разрешат проходить альтернативную гражданскую службу (АГС) при главном храме Вооруженных сил РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

Согласно информации из источника, на базе Военного духовно-просветительского центра при храме будет производиться подготовка санитаров. Курсы начнут свою работу до конца текущего года. После окончания обучения молодые люди будут служить в медучреждениях. Срок их службы будет сокращен до 18 месяцев — для остальных призывников, проходящих АГС, он составляет 21 месяц.

«Сегодня крепость воинских формирований определяется, в том числе и силой духа, готовностью к самопожертвованию, защите своих товарищей по оружию. А это невозможно без любви к Богу и к ближнему», — подчеркнул владыка Стефан.

Напомним, что 14 июня в подмосковном парке «Патриот» прошла церемония освящения храма Победы. Среди почетных гостей присутствовали ветераны, художники и мастера, которые принимали участие в строительстве и отделке храма, меценаты, депутаты и государственные деятели, а также военачальники во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Храм в парке «Патриот» возведен к 75-летию Победы и посвящен всем русским воинам. В убранстве храма присутствуют изображения, рассказывающие о войнах, в которых сражались солдаты России на протяжении истории.