Выпуск банковских карт и приложения могут стать платными. События дня. ФАН-ТВ

Выпуск банковских карт и другие приложения могут стать платными Ассоциация банков России направила в правительство письмо – это ответ на вступивший в силу вчера закон о межрегиональных переводах. Напомним, кредитные организации теперь не могут брать повышенную комиссию за переводы, которые совершают клиенты одного учреждения, но в разных регионах. В письме Ассоциации сказано, что теперь банки будут вынуждены сделать платным выпуски карт, а также некоторые услуги и сервисы, которые раньше субсидировались за счет комиссий. Центробанк в свою очередь отметил, что ограничения носят временный характер. Так или иначе, система еще будет меняться. Добавим, что за последние пять лет доля безналичного денежного оборота в стране с 25% выросла до 65%. В Ассоциации убеждены, что новые условия заставят многих россиян вернуться к использованию наличных средств.

Гостиницы не будут требовать документы о браке Распоряжение Роспотребнадзора об учете заселяющихся в отели несупружеских пар вызвало бурную реакцию и обсуждение. Ведомству, а также представителям гостиничного бизнеса пришлось внести правки и ясность. Федеральное агентство по туризму сообщило, что у приехавших вместе на отдых людей при заселении не будут запрашивать документы, подтверждающие брак. Роспотребнадзор ранее дал рекомендации заселять постояльцев в номера по одному, за исключением семей. Однако Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин отметил, что с тем же успехом вместе можно селить и несупружеские пары, и приехавших вместе друзей. Конечное решение остается за конкретным отелем или гостиницей.

В Челябинске отменили парад Победы Челябинск в этом году откажется от парада Победы. Основываясь на рекомендациях медиков и эпидемиологической обстановке, местные власти приняли решение не проводить торжественное построение войск и техники. Кроме того, в регионе пока продолжают действовать запрет на массовые мероприятия и ряд других ограничений. Напомним, парад Победы из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что к проведению главного торжества на Красной площади все готово.