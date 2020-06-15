Выпуск банковских карт и приложения могут стать платными. События дня. ФАН-ТВ

Выпуск банковских карт и другие приложения могут стать платными
Ассоциация банков России направила в правительство письмо – это ответ на вступивший в силу вчера закон о межрегиональных переводах. Напомним, кредитные организации теперь не могут брать повышенную комиссию за переводы, которые совершают клиенты одного учреждения, но в разных регионах. В письме Ассоциации сказано, что теперь банки будут вынуждены сделать платным выпуски карт, а также некоторые услуги и сервисы, которые раньше субсидировались за счет комиссий. Центробанк в свою очередь отметил, что ограничения носят временный характер. Так или иначе, система еще будет меняться. Добавим, что за последние пять лет доля безналичного денежного оборота в стране с 25% выросла до 65%. В Ассоциации убеждены, что новые условия заставят многих россиян вернуться к использованию наличных средств.
Гостиницы не будут требовать документы о браке
Распоряжение Роспотребнадзора об учете заселяющихся в отели несупружеских пар вызвало бурную реакцию и обсуждение. Ведомству, а также представителям гостиничного бизнеса пришлось внести правки и ясность. Федеральное агентство по туризму сообщило, что у приехавших вместе на отдых людей при заселении не будут запрашивать документы, подтверждающие брак. Роспотребнадзор ранее дал рекомендации заселять постояльцев в номера по одному, за исключением семей. Однако Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин отметил, что с тем же успехом вместе можно селить и несупружеские пары, и приехавших вместе друзей. Конечное решение остается за конкретным отелем или гостиницей.
В Челябинске отменили парад Победы
Челябинск в этом году откажется от парада Победы. Основываясь на рекомендациях медиков и эпидемиологической обстановке, местные власти приняли решение не проводить торжественное построение войск и техники. Кроме того, в регионе пока продолжают действовать запрет на массовые мероприятия и ряд других ограничений. Напомним, парад Победы из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что к проведению главного торжества на Красной площади все готово.
Президент написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. Материал готов, но когда он станет достоянием широкой общественности пока неизвестно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент сам решит, когда опубликовать текст. К слову, статья, вероятно, станет ответом на публикацию Белого дома в Instagram. В социальной сети появилось видео, где Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны, с подписью «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать». В России это расценили, как намеренную попытку принизить заслугу Советского Союза.