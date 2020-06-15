Власти Пекина заявили об очень высоком риске распространения коронавируса

Пекин, 15 июня. Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем рынке города очень высок, сообщил глава пресс-службы правительства столицы Китая Сюй Хэцзянь.

Ранее рынок «Синьфади» был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование обнаружило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

По словам главы пресс-службы правительства Пекина, власти будут принимать решительные меры, а также проведут тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в окрестностях. Будут протестированы люди, находившиеся в очаге заражения.

Представители правительства столицы КНР также проинформировали, что 24 июня в городе протестировали на COVID-19 почти 76,5 тыс. человек, анализы 59 оказались положительными.

Отметим, что до 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не было выявлено ни одного локального случая заражения коронавирусом.

Напомним, что инфекция на рынке была выявлена после того, как двое сотрудников Китайского центра исследования мясной продукции заболели COVID-19. При этом оба гражданина проживают в районе Фэнтай, а один из них в последнее время ездил в город Циндао. После того, как тест на коронавирус у них показал положительный результат, местные власти инициировали проверку.