Литовские археологи обнаружили средневековую могилу с сифилисом

Вильнюс, 15 июня. Чумное захоронение XV века было обнаружено литовскими археологами недалеко от Вильнюса. Внутри могилы были найдены останки средневековой женщины, умершей от тропического сифилиса.

Как отмечает ученый из Университета Вильнюса Римантаа Янкаускас, историческая находка была сделана во время строительных работ. Расположение захоронения и другие его особенности указывают на то, что оно связано с опасной инфекцией. Анализ останков показал, что женщина страдала от фрамбезии, которая часто встречается в тропических широтах и передается контактным путем.

Ученые удивлены тем фактом, что средневековый возбудитель сифилиса генетически почти идентичен современному. Благодаря находке, исследователям будет проще доказать, что фрамбезия была на территории Европы уже в Средние века. Отмечается, что заболевание попало в Старый свет из Западной Африки примерно в XV–XVI веках.

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