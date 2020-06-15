Познер отказался жалеть Ефремова

Москва, 15 июня. Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос, стоит ли жестко наказывать спровоцировавшего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, отказался его жалеть, передает «Бизнес Online».

«Михаил Ефремов пьет, причем давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека. Вот этого мужчину мне жалко. Мне жалко его жену, двоих детей. Вот здесь можно сожалеть», — заявил Познер.

Ведущий выразил надежду, что наказание для Ефремова будет аналогичным, как для неизвестного человека, убившего другого человека находясь пьяным за рулем. Познер назвал Ефремова «блестящим актером», но надеется, что суд не будет брать во внимание его творческие заслуги. Также журналист скептично оценил предположения о том, за раскруткой истории с ДТП стоит некий режиссер, а скандал раздувается для того, чтобы отвлечь внимание людей от насущных проблем.

«Совершенно мне не кажется, что все раскручивают. Данная история, конечно, привлекает внимание, потому что это известный человек. Поэтому, конечно, всем дико интересно», — отметил Познер.

По его словам, подобный инцидент вызвал бы аналогичный резонанс в любой стране. Познер подчеркнул, что людям вообще «малоинтересно обсуждать вопросы экономики».

Ранее Никита Джигурда утверждал, что Михаила Ефремова могли «подставить» в деле о смертельном ДТП. По мнению актера, за рулем внедорожника Ефремова мог находиться другой человек.

Журналист Дмитрий Киселев в комментарии Федеральному агентству новостей заявлял, что произошедшее является большой человеческой трагедией, однако это ни в коем случае не должно отменять правосудие: актер совершил тяжкое преступление и теперь обязан понести за него заслуженное наказание.