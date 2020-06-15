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Женщина жестоко избила ребенка в лифте в Красноярске, появилось видео

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Женщина жестоко избила ребенка в лифте в Красноярске, появилось видео

Красноярск, 15 июня. Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте красноярского дома, передает краевой главк МВД.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от председателя совета жильцов одного из домов на улице Вильского, в котором говорится, что видеозаписи зафиксировали, как женщина в лифте избивает маленького ребенка.

«Стражи правопорядка установили, что женщина в этом доме не проживает. Покинув подъезд, она вместе с ребенком уехала на автомобиле такси», — сказано в сообщении.

 

По данному факту инициирована проверка, устанавливаются личности женщины и ребенка.

Ранее сообщалось, что 10-летнего ребенка избили на детской площадке в Выборгском районе Петербурга. В настоящее время мальчик находится в больнице. По предварительным данным, нападавшие были вооружены палками.

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Источник: РЕН ТВ
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