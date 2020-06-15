Киевский чиновник предупредил о подготовке России к «вторжению» на Украину

Киев, 15 июня. Украина может лишиться Херсонской области уже этим летом. Таким прогнозом поделился «экс-представитель президента Украины в автономной республике Крым» Борис Бабин.

По его словам, РФ якобы может использовать принятие поправок в конституцию и учения «Кавказ 2020» для вторжения на Украину для восстановления полноценного водоснабжения Крыма. Бабин заявляет, что в условиях засухи в Крыму наблюдается недостаток водоснабжения.

«В такой ситуации, действительно, русские готовы на провокации, и это для них второй сценарий, первый сценарий — это попытка давления, подкупа и угроз. Если это не сработает, то они могут перейти к другим действиям», — считает бывший украинский чиновник.

По его оценке, Москва якобы может нанести удар по нескольким точкам: восток Украины, остров Змеиный и Херсонская область. Бабин говорит, что согласно «информации из Крыма», россияне готовят канал для водоснабжения полуострова.

«Есть несколько вариантов развития событий: либо русские хотят осуществить вооруженную провокацию и захватить канал, либо русские хотят договориться с украинской властью и получить воду через канал», — считает киевский чиновник.

По словам Бабина, он ждет активных действий Москвы сразу после принятия поправок в Конституцию РФ или сразу после проведения учений «Кавказ 2020».

«1 июля пройдет референдум по изменению Конституции РФ, и им не помешает маленькая победоносная война, поэтому у Украины есть напряженное время именно до 1 июля», — заявлял чиновник.

Ранее украинский военный эксперт Михаил Самусь заявлял, что Россия может молниеносно провести операцию в Херсонской области и взять под контроль Северо-Крымский канал. Он предупредил, что на все это у Москвы уйдет максимум 3 дня. По его словам, если это произойдет, то у Киева не будет шансов противостоять РФ, если только ответные действия не будут приняты в течение считанных минут.