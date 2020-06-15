Политолог Мартынов заявил, что Украина не справится с коронавирусом из-за воровства

Москва, 15 июня. Политолог Алексей Мартынов заявил, что Украина, Молдавия и Армения не могут справиться с пандемией коронавируса из-за того, что в этих странах разворовали все средства, выделенные на развитие медицины.

В программе «Бывшие» на радио «Вести ФМ» Мартынов напомнил, что весь мир постепенно выходит из пандемии коронавируса, тогда как на Украине, в Молдавии и Армении ситуация продолжает ухудшаться.

«Ситуация тяжелая, и сюжеты похожие. В Армении чуть хуже, чем в Молдавии, также и на Украине отчасти, просто масштаб другой. Это произошло из-за стремления ехать на советском наследии, в том числе на остатках советского здравоохранения. В первую очередь имеются в виду, конечно, уже довольно возрастные специалисты», — отметил политолог.

По его мнению, такая ситуация в бывших республиках СССР возникла оттого, что правительства брали деньги на реформирование медицины, но все средства разворовывались.

«В той же Армении, Молдове и на Украине все реформы заканчивались разворовыванием средств, предоставленных им европейскими и другими структурами. Советское еще не до конца разрушено, а новое так и не сделано. Армения, Молдова и Украина впадают в пандемию, это не какая-то новая волна, это та же самая волна, с которой они не справились, и, боюсь. Самостоятельно им не справиться», — подытожил эксперт.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Позже ученые установили, что болезнь вызывает коронавирус нового типа. В марте ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 7,899 миллиона случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончались 433 019 человек, 3,768 миллиона заболевших выздоровели.