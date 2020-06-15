Гидроцикл опрокинулся на Волге под Тверью, погибли взрослый и ребенок

Тверь, 15 июня. Гидроцикл с мужчиной и двумя детьми опрокинулся на Волге, два человека погибли, сообщает представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

«Примерно в 15.00 на участке реки Волга вблизи устья реки Кимрка Тверской области гидроцикл марки GTX под управлением мужчины 1986 года рождения с находящимися на борту мальчиком и девочкой 2007 года рождения, опрокинулся во время движения», — информирует представитель ММСУТ.

По ее словам, гидроцикл не был зарегистрированным в установленном порядке.

Отмечается, что девочка была в спасательном жилете, благодаря чему смогла выплыть на берег. Мужчина и мальчик были в гидрокостюмах без спасательных средств. На данный момент продолжается поиск тел. Открыто уголовное производство по делу «Нарушение правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее сообщалось, что глава отделения Ассоциации фермерских хозяйств Краснодарского края Виктор Сергеев погиб, спасая тонувшего мальчика. Инцидент произошел в Темрюкском районе. Мужчина, которому был 71 год, помог выбраться из воды ребенка, но сам скончался после сердечного приступа.