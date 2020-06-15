Фитнес-тренер раскрыл секрет восстановления формы после самоизоляции

Москва, 15 июня. Приступать к восстановлению физической формы после режима самоизоляции нужно очень аккуратно, заявил фитнес-тренер Лев Гончаров. Он посоветовал руководствоваться одним простым правилом.

По его словам, спустя 3 месяца самоизоляции потеря производительности тела может составлять около 30%. Поэтому первую тренировку после изоляции необходимо начинать с нагрузкой 50% от того, что было.

«Например, человек на последней тренировке в фитнес-клубе отжимался 10 раз, то начинать первую тренировку надо с 5 раз. Первая тренировка — 50%, вторая — 70%, третья — 80%, а дальше как пойдет», — объясняет тренер.

Гончаров отмечает, что темпы восстановления физической формы у всех индивидуальные – они зависят от того, чем занимался человек на карантине.

«Три месяца поддерживать себя как-то в форме дома и соблюдать диету — это одно. Другое дело — это по 20 часов в день лежать на кровати, поедать кондитерские и пить алкогольные изделия», — говорит специалист.

При этом он отмечает, что начинать с 50% необходимо всем, независимо от образа жизни на карантине.

Ранее тренер «Бегового сообщества» Павел Кондрашев заявлял, что упражнения с собственным весом помогут сохранить спортивную форму во время самоизоляции. Эксперт также советует иметь дома дополнительное оборудование для тренировок — коврик для занятий, гантели и фитнес-резинку. По его словам, такой набор может заменить на первое время тренировки в спортивном зале.