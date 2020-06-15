Внучка Боярского продемонстрировала свои пышные формы

Москва, 15 июня. Внучка актера и музыканта Михаила Боярского Екатерина выложила снимок, на котором блеснула пышными формами в домашней одежде.

Для опубликованного в Instagram снимка Екатерина выбрала наряд, состоящий из оголяющей живот кофты и коротких розовых шорт. Фото внучка актера сделала в спальне, приведя в восторг подписчиков. В комментариях, к слову, отметились преимущественно мужчины.

«Просто красавица с очаровательной красивой фигурой», — написал liashenko0280.

«Лето, здравствуй, Катя тебя дождалась», — прокомментировал публикацию anatolevich9559.

«Уже понемножку раздеваемся, конец самоизоляции», — обозначил тенденцию misha.kirikov.

Стоит отметить, что Екатерина довольно часто радует поклонников подобными кадрами. Ранее она опубликовала снимок в белом купальнике, который выразительно подчеркивает пышные формы девушки.

Екатерина Боярская родилась в 1998 году, ее родители — сын актера Сергей и его супруга Екатерина. Внучка звезды «Трех мушкетеров» появилась на публике в 2019 году, когда ее пригласили на бал дебютанток издания Tatler. Сегодня в Instagram девушки уже около 15 тысяч подписчиков, она заявила, что планирует начать карьеру в музыке и кино.

Ранее RT сообщил, что Михаилу Боярскому вручили почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».