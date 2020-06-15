Близкие Александра Барыкина признались, что общаются с призраком певца

Москва, 15 июня. Со дня смерти музыканта Александра Барыкина прошло 9 лет, однако ни друзья, ни поклонники не забывают яркого и талантливого артиста. Его родственники признаются, что Александр дает о себе знать самым мистическим способом.

О потусторонних явлениях, связанных с портретом Барыкина, рассказал известный художник Константин Мирошник. Однажды он нарисовал портрет музыканта, а после смерти тот явился художнику как с картины.

«Я лег спать, и вдруг меня что-то разбудило. Открыл глаза и обалдел — чуть выше люстры увидел Александра. Он будто ожил и сошел с холста! Я протер глаза, смотрю, а Барыкин уже исчез! Я, конечно, перепугался жутко, ведь фактически видел призрака!» — рассказывает Константин Мирошник.

Мать Барыкина также замечала паранормальные знаки, связанные с сыном. Пожилая женщина продолжает с ним разговаривать, будучи убежденной в том, что он ее слышит и помогает.

«У нее дома живет маленький попугайчик. Мы все считаем, что в него переселилась душа Саши. Однажды мы пришли к женщине в гости вместе с Андреем Выповым. И вдруг этот попугайчик сел ему на плечо, хотя всегда боялся людей. Через два дня Андрюха умер. Наверное, это Барыкин так с ним простился», — рассказывает Мирошник.

Организатор концертов недавно отмечала день рождения Барыкина. После этого музыкант вновь дал о себе знать.

«Они немного выпили, послушали его песни и легли спать. Посреди ночи Надя проснулась от пристального взгляда Саши, который сказал: «Как вы меня достали, бабы! Дайте мне поспать спокойно!» Весь хмель испарился!» — говорит художник.

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