Манукян рассказал о «медвежьей услуге», оказанной Успенской Ефремову

Москва, 15 июня. Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян заявил, что певица Любовь Успенская оказывает «медвежью услугу» устроившему смертельное ДТП в Москве актеру Михаилу Ефремову.

Ране Успенская высказала мнение, что Ефремов якобы «нуждается в лечении, а не наказании». Певица пообещала собрать коллег по сцене, включая Надежду Бабкину, Льва Лещенко и Владимира Винокура, чтобы те «подписали бумаги» с просьбой «не терять такого актера». Успенская подчеркнула, что не пытается никого защитить, а Ефремов, как она считает, «наказал себя сам».

«Ту активность, которую сейчас развила Успенская, вполне можно назвать «медвежьей услугой» для Михаила Ефремова. Она еще и друзей может втравить. Те же Лещенко, Винокур, Бабкина и другие артисты, возможно, без ее активности ничего подписывать и высказываться на эту тему не захотели бы. Да и не факт, что они сейчас этого хотят», — заявил Манукян.

По его словам, артисты, с которыми он обсуждал эту тему, считают, что решение должен выносить суд, а «не какие-то петиции». Манукян напомнил, что в своем видеообращении Ефремов дал четко понять, что не планирует «подключать связи» и скрываться от правосудия и готов принять наказание за содеянное.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен под домашний арест сроком на два месяца. В рамках расследования было возбуждено также уголовное дело по факту сбыта наркотиков неустановленным лицом.