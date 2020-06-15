В России хотят усилить контроль над шаманами и целителями

Москва, 15 июня. Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с инициативой усилить меры контроля за народными целителями и шаманами.

Он отметил, что в стране разрастается сфера «околомедицинского консалтинга» на фоне пандемии коронавируса. Причем данные услуги оказываются в Интернете. Многие из так называемых целителей не имеют сертификатов о возможности оказания медицинской помощи.

Данное предложение поддержали в медицинском сообществе. По словам первого заместителя представителя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, это не новая проблема, «ее существование объясняется негативом и неудовлетворенностью оказанием медицинской помощи. Поэтому люди пускаются во все тяжкие».

Ранее депутат Госдумы Николай Земцов заявлял, что телепередачи, фактически рекламирующие экстрасенсов и целителей, пока не запрещены в России, но государственное регулирование в этой сфере следует усилить. По словам парламентария, программа «Битва экстрасенсов» по формальным признакам не попадает под закон о рекламе, но фактически является рекламой так называемых «народных целителей».

Весной Виктор Зубарев предлагал расширить продажи экспресс-тестов на ВИЧ в России. Свое обращение он направил в Министерство здравоохранения РФ. Он предлагал внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарств, который предусмотрен в аптеках.