Сын Алибасова заявил, что опасается за травмированные «Кротом» мозги отца

Москва, 15 июня. Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что начал замечать за отцом странности и опасается за его травмированное «Кротом» психическое здоровье.

Недавно исполнился год с того момента, как Бари Алибасов получил тяжелое отравление, выпив жидкость для прочистки труб «Крот», бутылку которого случайно перепутал с соком. Как пишет «СтарХит», 6 июня продюсер должен был отметить свой 73-й день рождения, который любит праздновать широко, приглашая множество гостей. Но на этот раз близкие заметили за ним странности — неожиданно Алибасов перестал выходить на связь и отвечать на звонки.

Пиар-директор продюсера забил тревогу, высказав предположение, что сын Бари Каримовича, которого также зовут Бари, отправил родителя на принудительное лечение. Ранее наследник основателя группы «На-на» сообщил, что Алибасов начал вести себя необычно — например, спрятал дома крупную сумму денег, положив ее не в сейф, как раньше, а в другое место, о котором забыл.

«Я за его мозги опасаюсь — «Крот» сильно травмировал нервную систему. Он мне может 10 раз за час позвонить, не помня, что уже звонил», — рассказал Алибасов-младший.

Выяснилось, что Бари Бариевич все-таки отправил отца в больницу. Об этом узнала Ольга Шукшина, дочь супруги Алибасова-старшего Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Его положил туда сын. По какой причине? Я слышала, что к нему приезжали и ставили капельницы. Его откапывают и приводят в чувство», — рассказала женщина.

Она добавила, что желает Алибасову здоровья, но не планирует замалчивать историю с квартирой матери, которая оказалась оформлена на помощника продюсера Сергея Моцаря. Шукшина добавила, что намерена отстаивать права Федосеевой-Шукшиной в суде.