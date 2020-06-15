Сестра Жанны Фриске опубликовала трогательный пост в годовщину ее смерти

Москва, 15 июня. Со дня смерти певицы Жанны Фриске прошло 5 лет. Она скончалась после продолжительной борьбы с раком головного мозга. В память о старшей сестре Наталья Фриске опубликовала трогательную запись в Instagram.

«Пять лет… Не верится, как быстро летит время. Нет ощущения, что тебя нет рядом. Ну нет его! Такое чувство, что вот-вот позвонишь, или зайдешь в дверь. Моя маленькая», — пишет Наталья Фриске.

Подписчики Натальи Фриске разделили с ней горечь утраты. Ее поклонники пишут, что до сих пор помнят и любят творчество певицы.

«Любимая Жанна! Будем очень-очень скучать, будем о тебе вспоминать...» — пишет madi_vishnya. «Как вчера было... Никогда не забуду. Для меня это сильнейшее потрясение в жизни», — комментирует crystalbrite79. «Я тоже Жанну слушаю и думаю, что вот-вот только что этот клип сняли. Жанну любили все», — отмечает viktoria_ye. «И у нас нет такого ощущения, сегодня слушала ее песни и про нее подумала, а оказывается день памяти сегодня! Вечная память», — соболезнует muleevaalena. «Помним замечательного, талантливого человека!» — написала katerinka241214.

Ранее стилист Влад Лисовец рассказал о последней встрече с умирающей Фриске. Певица лично приехала к нему в салон и отказалась от использования ширмы. По словам Лисовца, Фриске передвигалась с тростью и имела проблемы со зрением. Через 3 месяца исполнительница впала в кому и вскоре умерла.