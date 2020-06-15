Друг семьи рассказал о личности умершей Юлии Норкиной

Москва, 15 июня. Журналистка Юлия Норкина была «хорошим, эмоциональным человеком», «не держала камень за пазухой», если ее что-то ее не устраивало, то всегда говорила прямо — так охарактеризовал ее друг семьи Норкиных историк Евгений Спицын.

О смерти Юлии Норкиной, жены телеведущего Андрея Норкина, стало известно 5 июня. Ранее Спицын заявлял, что радиоведущая умерла от инфаркта. Ей было 52 года.

По словам историка, семья Норкиных была хорошей и дружной.

«Они прожили целую жизнь. Андрей познакомился с Юлией, когда ему было всего 17 лет. Всю жизнь он любил только ее, душа в душу жили», — говорит друг семьи.

Спицын опроверг слухи о том, что причиной смерти Норкиной якобы стал не инфаркт, назвав подобные домыслы «омерзительными».

Ранее певица Мила Романиди призналась, что не может поверить в смерть Юлии Норкиной. По словам исполнительницы, у Норкиной были грандиозные планы на лето. Романиди уверена, что журналистка вовсе не собиралась умирать. Певица отметила, что ведущая была сильной и волевой женщиной.

По словам журналиста ВГТРК Эрнеста Мацкявичуса, журналистка была «гипернеравнодушным человеком», принимавшим проблемы чужих людей близко к сердцу.

Экс-жена музыканта Романа Жукова Елена говорила, что ведущая Юлия Норкина незадолго до смерти выглядела печальной. Жуков вместе с бывшей супругой принял участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Выпуск, посвященный скандальному разводу, стал последним для Норкиной и вышел уже после смерти ведущей.