Эксперт предупредил об опасности подключения к Wi-Fi в общественных местах

Москва, 15 июня. Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что любой WI-FI, кроме корпоративных сетей, может представлять опасность.

По словам эксперта, которые приводит агентство «Прайм», безопасность сети не гарантирует наличие даже самого сложного пароля.

«На роутер, который распределяет WI-FI, можно закачать зловредные программы, которые будут сканировать весь контент, проходящий через него. Хакеру могут подменять сайты, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы», — рассказал Щельцин.

Такой зараженный роутер, добавил он, может заставить ваш гаджет работать нужным мошенникам образом. Например, подменить страницу входа в публичную сеть на главную страницу Госуслуг или другого сайта. Пользователь попытается войти в личный кабинет, при этом его логин и пароль будут похищены. Злоумышленники же получат доступ к персональной информации о человеке.

«Понять, что ты стал жертвой злоумышленников, сложно, потому что задача хакеров номер один — сделать так, чтобы никто не понял, что это были хакеры. Все хакерские атаки, о которых мы узнаем из СМИ, как правило, потерпели неудачу. Понять, что вас взломали, можно тогда, когда данные уже где-то используются», — отметил специалист.

Щельцин посоветовал использовать VPN и антивирус, которые снижают вероятность взлома мобильных устройств. При этом, подчеркнул он, никто не дает стопроцентной гарантии сохранности секретных данных, которые вы передаете через приложения на своих гаджетах.

Ранее RT сообщил, что Роскачество предостерегло от просмотра фильмов на пиратских сайтах — киберпреступники часто используют их для распространения вирусов или кражи личной информации.