В Приморье продлен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Владивосток, 15 июня. Режим повышенной готовности в Приморском крае продлят до 30 июня. Соответствующее решение принято на заседании оперштаба под председательством губернатора региона Олега Кожемяко.

Как отмечает пресс-служба правительства Приморья, эпидемиологическая обстановка в регионе пока не позволяет снять ограничительные меры. За прошедшие сутки коронавирус диагностирован еще у 91 человека. Общее количество инфицированных жителей Приморья с начала эпидемии — более 2,9 тыс. человек.

«Исходя из складывающейся ситуации считаем необходимым продлить режим повышенной готовности до 30 июня, сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, оставить режим удаленной работы», — информирует руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Детковская.

Губернатор Олег Кожемяко отмечает, что прирост продолжает фиксироваться во Владивостоке и Находке. По его словам, продолжается работа административных комиссий по выявлению нарушений санитарных требований.

Ранее сообщалось, что в Приморье на базе регионального кожно-венерологического диспансера создали дополнительные места для пациентов с коронавирусом. Для пациентов с COVID-19 дополнительно развернуто 100 мест. К приему больных уже готово все необходимое, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.