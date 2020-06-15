Российские банки хотят ввести плату за выпуск карт

Москва, 15 июня. Ассоциация банков России (АБР) сообщила, что банки будут вынуждены взимать плату за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, а также отменить программы лояльности, если в РФ сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт.

Как пишут «Известия», в распоряжении которых оказалось соответствующее письмо, АБР уведомила об этом правительство РФ.

«В России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей: большинство услуг для клиентов бесплатны, они субсидируются из доходов от эквайринга. Благодаря этой модели в России на каждого человека приходится минимум две карты. Доля безналичного оборота выросла с 25% в 2014 году до 65% в 2020-м», — рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков.

В марте нынешнего года на фоне пандемии коронавируса Банк России ограничил эквайринговые комиссии для онлайн-покупок до одного процента, в июне ограничение такого же уровня коснулось медицинских услуг. Ограничение будет действовать до 30 сентября.

Накануне RT сообщил, что с 14 июня в России вступил в силу закон, запрещающий банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы между физическими лицами внутри одной кредитной организации. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре прошлого года.