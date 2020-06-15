Украина не может возродить космическую отрасль из-за нехватки российского алюминия

Киев, 15 июня. Украина намеревается возродить космическую отрасль. В конце 2019 года Верховная рада приняла решение вновь инвестировать государственные средства в космическую отрасль. Однако украинские ракетостроители столкнулись с проблемой: алюминий для производства поступает из РФ. Альтернативу найти ему пока не удается.

Главой украинского космического агентства является бизнесмен Владимир Усов, сделавший состояние на 3D-принтерах для металлообрабатывающей и керамической промышленности. Однако вступив в должность, он столкнулся с суровыми реалиями — украинские предприятия оказались неплатежеспособны. Первое, что пришлось сделать — выплатить задержанные зарплаты 16 тыс. сотрудникам концерна «Южмаш».

«Южмаш» экспортировал свою продукцию в Россию. Однако после 2014 года концерн прекратил сотрудничество с Москвой. На протяжении 6 лет «Южмаш» балансировал на грани банкротства. Теперь концерн надеется на сотрудничество с американской компанией Firefly Aerospace. В Киеве называют это сотрудничество «окном возможностей», однако оно весьма маленькое. В этом году концерн построит для компании из США всего 8 маленьких ракет, а затем будет производить по 24 ракеты в год.

Помимо нехватки инвестиций, у украинских ракетостроителей еще одна проблема — нехватка алюминия, который поставляется из РФ.

Ранее генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов говорил, что заявление Киева о готовности создать для США ракетный двигатель, который будет дешевле российского, отдает популизмом.

До этого глава космического агентства Украины Владимир Усов отмечал, что Киев может «выбить» РФ из американских космических проектов, но для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей. По его словам, Украина, как и США, на данный момент зависит от РФ в области ракетостроения, так как не производит двигатели первой ступени.