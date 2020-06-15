Врач назвала причину озноба у переболевших коронавирусом

Москва, 15 июня. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила появление озноба у переболевших коронавирусом людей.

Ранее специалисты отметили, что выздоровевшие от коронавирусной инфекции пациенты часто жалуются на озноб. Медики пока не располагают данными, временное или постоянное это нарушение.

По словам Павловой, причина озноба кроется в нарушении центра терморегуляции центральной нервной системы и пока нет никаких клинических рекомендаций по устранению этого симптома. Физиология человека такова, что озноб начинается после спазма кровеносных сосудов, когда частично нарушается кровообращение. Врач порекомендовала пить чай или теплый настой черной смородины с малиной и предостерегла от использования алкоголя.

«Ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем. Из-за коронавирусной инфекции организм и так страдает от интоксикации, алкоголь только усугубит состояние и замедлит восстановление», — сказала эндокринолог в интервью KP.ru.

Павлова отметила также, что период восстановления после коронавируса — не лучшее время для закаливания, которое врачи рекомендуют для тренировки сосудов. По ее словам, после болезни стоит переждать пару месяцев, чтобы приступить к таким процедурам.

«Закаливание предполагает резкую смену температуры. Она стимулирует дополнительный синтез гормона кортизола, что может ослабить надпочечники, иммунную систему, и человек легко рискует подцепить другую инфекцию. Так что в этот период нельзя заниматься закаливанием», — посоветовала врач.

Ранее «Известия» сообщили, что международная группа ученых нашла связь между коронавирусной инфекцией и сахарным диабетом.