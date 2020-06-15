В МВД Украины признались в убийстве военачальника ЛНР

Киев, 15 июня. В Министерстве внутренних дел Украины признали, что убийство начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко было подготовлено киевскими спецслужбами и армейским спецназом. Детали убийства раскрыл глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

«Считаю, что знать об этом не менее важно, чем вспоминать погибших 49 наших ребят (уничтожение Ил-76 с украинскими десантниками под Луганском. — Прим. ФАН). Так вот, за их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно пришло», — сообщил Шевченко.

Он говорит, что Олег Анащенко был убит с помощью управляемого взрывного устройства 4 февраля 2017 года «в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев».

«Так что среди памяти и скорби сегодня есть немного места и для гордости», — пишет спикер МВД Украины.

В ЛНР изначально сообщали, что убийство Анащенко было спланировано украинскими спецслужбами, однако до сих пор в Киеве этого официально не признавали.

Ранее официальный представитель ЛНР в рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник в комментарии Федеральному агентству новостей отмечал, что Киев отлично знает, в кого стрелять и кого убивать, а вот в вопросе, с кем вести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе украинские власти путаются. Он отметил, что в начале марта в Киеве предложили идею «консультативного совета» в рамках минского формата, но потом сами же ее и испугались.