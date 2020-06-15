Жена Реввы вступилась за Киркорова, «оскорбившего» десантников

Москва, 15 июня. Жена шоумена Александра Реввы, дизайнер и светская львица Анжелика объяснила, почему оценила юмористический скетч, в котором Филипп Киркоров предстает в образе десантника.

Напомним, что опубликованный Киркоровым ролик подвергся острой критике со стороны экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова. Он призвал музыканта извиниться за неподобающий, по его мнению, юмор. Шаманов заявил, что Киркоров оскорбил символы десантника — тельняшку и берет.

Анжелика Ревва говорит, что обратила внимание на забавный пост Киркорова. По ее словам, он опубликовал это, чтобы развеселить народ, и ее это «улыбнуло». Она отметила, что сама с ВДВ не связана, но возможно он мог «задеть душу» военнослужащих. Анжелика говорит, что «остро воспринимать можно любую шутку», и что человек сам выбирает, грустить ему или радоваться.

«Можно грустить, ругаться, судиться, а можно просто улыбнуться. Я выбираю последнее. Я все это всерьез не воспринимаю», — заявила жена Александра Реввы.

Девушка говорит, что сама делает юмористические Instagram-stories, чтобы поднять настроение подписчикам.

«Я просто хочу, чтобы люди улыбались. Никакой глубокой начинки в этом нет. Позитив кому-то несу, кому-то хорошо — и мне хорошо», — отметила Анжелика Ревва.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская переадресовала каналу СТС и режиссеру Марюсу Вайсбергу претензии Шаманова по поводу ролика артиста в образе десантника.

До этого Филипп Киркоров опубликовал отрывок из передачи «В маске шоу», в котором спародировал шоу Елены Малышевой. Певец сначала предстал перед зрителями в образе мужского полового органа, а затем спел песню от имени простаты. Кроме того, Киркоров выразил надежду, что в выпуске появится Николай Басков и исполнит роль ануса, а Юрий Лоза сыграет аппендицит.