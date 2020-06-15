Джигурда заявил, что Ефремова могли «подставить» с аварией

Москва, 15 июня. Актер Никита Джигурда заявил, что артиста Михаила Ефремова могли «подставить» в деле о смертельном ДТП в Москве.

По мнению Джигурды, за рулем внедорожника Ефремова, вылетевшего на встречную полосу и протаранившего мини-фургон ВАЗ, мог находиться другой человек.

«Нет видео, как Ефремов выходит из автомобиля после сильнейшего столкновения, не получив никаких особенных повреждений. И был ли он за рулем? Сам ничего не помнит», — заявил актер.

Джигурда напомнил о таинственной пропаже видеозаписей с камер наблюдения в баре Ulysses, где, как считается, выпивал Ефремов перед тем, как сесть за руль. В деле отсутствуют также кадры с уличных камер, которые позволили бы установить, садился ли он в машину один или с кем-то еще. Актер заявил, что помимо алкоголя и наркотиков, в крови Ефремова якобы было обнаружено снотворное. По мнению Джигурды, все это говорит о том, что артиста «подставили».

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения, пересек двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения и врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен под домашний арест сроком на два месяца. В рамках расследования было возбуждено также уголовное дело по факту сбыта наркотиков неустановленным лицом.