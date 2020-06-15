Составлен рейтинг регионов РФ по уровню благосостояния семей

Москва, 15 июня. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в девятый раз подряд возглавил рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей.

Об этом стало известно по результатам исследования, проведенного экспертами РИА Новости по итогам 2019 года. Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов. Для расчетов бралась семья, в которой двое взрослых и до двух детей, эксперты складывали две среднегодовых зарплаты и вычитали из суммы региональные прожиточные минимумы для работающих и детей.

В среднем по России максимально возможный остаток, полученный в результате расчетов, составил 37,5 тысячи рублей по итогам прошлого года. Лидерами рейтинга традиционно стали нефтегазовые регионы и финансовые центры, на первом месте в очередной раз оказался ЯНАО с показателем в 88,5 тысячи рублей. На втором месте — Сахалинская область, где максимально возможный остаток составляет 72,7 тысячи. Далее идут Москва и Петербург с показателем в 65,8 и 57,3 тысячи соответственно.

Общероссийский уровень по максимально возможному остатку превышен также в Ханты-Мансийском АО, Магаданской области, Чукотском и Ненецком АО, в Республике Саха, Московской и Тюменской областях.

Максимально возможный остаток на семью в размере менее 10 тысяч рублей зафиксирован в 10 российских регионах. В порядке убывания это Калмыкия (девять тысяч рублей), Брянская область, Дагестан, Ингушетия, Алтайский край, Карачаево-Черкесия, Псковская, Ивановская области, Чеченская Республика и Кабардино-Балкария. В последнем из названных регионов показатель является отрицательным и составляет -1,02 тысячи рублей.

В среднестатистической российской семье с одним ребенком максимальный денежный остаток при минимально возможных тратах составляет 48,2 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что пропасть между богатыми и бедными регионами РФ огромна и не сокращается.