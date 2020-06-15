Составлено «эволюционное древо» коронавируса в России

Москва, 15 июня. Ученые составили «эволюционное древо» коронавируса в России и обнаружили, что большинство случаев заражения было завезено из европейских стран, а не из Китая. Результатами исследования поделился доктор биологических наук Георгий Базыкин.

«Из исследования ясно, что подавляющее большинство случаев завоза вируса в Россию – это завозы из стран Европы», — отмечает специалист.

Он подчеркивает, что именно эта особенность отличает российский сценарий распространения вируса от американского. В США, как отмечает доктор, инфекцию завезли из Китая, при этом раньше, чем в РФ.

Исследователи подтвердили теорию, что помимо «нулевого пациента», от которого заражение распространилось внутри России, были и другие варианты завоза болезни. Каждый из них образовал отдельную «ветку» на «эволюционном древе». Благодаря этому удалось обнаружить, когда именно произошли повлиявшие на развитие эпидемии события. Также ученые установили и скорость распространения заболевания, и примерную дату ее возникновения среди людей.

Ранее академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев заявлял, что при создании вакцины от коронавируса ученые могут учесть его мутации, грозящие появление более агрессивных форм. Он отметил, что последние результаты исследований коронавируса свидетельствуют, что мутация происходит у его белкового рецептора, а не РНК. Ученый подчеркнул, что это обычное явление, которое может быть учтено при разработке вакцины.