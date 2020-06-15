В Петербурге заработали парикмахерские и бани

Санкт-Петербург, 15 июня. В рамках первого этапа снятия ограничительных мер на фоне коронавируса в Петербурге с 15 июня открываются парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии. Изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Петербурге COVID-19» внес губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что с понедельника в Петербурге возобновляется работа библиотек и архивов, парикмахерских, риэлтерских организаций, рекрутинговых агентств, бань, фотостудий и мебельных магазинов. С 15 июня будет возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах, а также восстанавливается действие льготных проездных билетов в электричках и автобусах.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга решили повременить с проведением публичных мероприятий. В городе до 28 июня нельзя устраивать общественные мероприятия, парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет исключением. Празднование запланировано на 24 июня.

На втором этапе снятия ограничения, может быть возобновлена навигация по рекам и каналам, но без питания на борту. Также власти города обсуждают возможность открытия летних кафе и веранд. Не исключено, что будет разрешен доступ в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк.